Після підвищення у столиці тарифів на ЖКП право на субсидії матимуть до 70 тис. сімей - КМДА

У Київській міській державній адміністрації розраховують, що після підвищення у місті тарифів на житлово-комунальні послуги за отриманням субсидій у відповідні органи звернеться в 1,5-2 рази більше сімей, ніж сьогодні, - до 70 тис. квартиронаймачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його інформацією, на сьогодні у столиці субсидії на оплату комунальних послуг отримують близько 34 тис. квартиронаймачів.

«Ми очікуємо, що ця цифра може збільшитись у 1,5-2 рази, але довідково я можу сказати, що у 2000 році, коли вперше було підвищено тарифи до економічно обгрунтованого рівня, і вони буди значно підвищені, за субсидіями звернулося 140 тис. сімей у Києві. Зараз цей показник, думаємо, і до половини не дотягне», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його словами, столична влада вважає, що підвищення тарифів відбувається зараз у «щадному режимі».

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначив, що у місті введено спрощений механізм оформлення субсидій. При житлових організаціях працюватиме понад 100 філій органів соціального захисту, які допомагатимуть громадянам оформлювати субсидії. Він нагадав, що право на субсидії мають усі громадяни, що сплачують за житлово-комунальні послуги більше 15% (для працюючих громадян) або 10% (для непрацюючих) від сукупного сімейного середньомісячного доходу.

Як повідомляв УНІАН, із лютого у зв’язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться у середньому в 1,3 рази.