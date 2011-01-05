У Києві з лютого квартплата підвищиться у 1,3 рази - КМДА

Для киян із лютого у зв’язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата підвищиться у середньому в 1,3 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час брифінгу у столичній мерії, який провели перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК та начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Як нагадав О.МАЗУРЧАК, з 1 січня цього року підвищено тарифи за тепло, які мають виставляти “Київенерго”, Дарницька ТЕЦ та інші енергопостачальні компанії для розрахунків ЖЕКам та іншим житловим організаціям. У той же час столична влада вирішила, що для населення підвищені тарифи на тепло і гарячу воду будуть введені в дію з 1 лютого цього року, тобто з відтермінуванням на 1 місяць.

У свою чергу В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ поінформував, що з лютого вартість централізованого опалення для населення зросте з 2,26 грн. до 2,90 грн. у випадку, якщо плата здійснюватиметься до 20 числа наступного за нараховані послуги місяця, і 3,10 грн. у випадку, якщо плата здійснена після 20 числа, тобто дворівнева система тарифів.

За його даними, тариф на гарячу воду зросте із 11,75 грн. до 14,68 грн. (до 20 числа) та 15,53 грн. (після 20 числа). Тобто, за його словами, тариф зростає на 24-37%, що в середньому нижче, ніж тариф, передбачений НКРЕ на теплоносій.

Щодо підвищення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, то В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ зауважив, що вперше відповідні тарифи по кожному будинку окремо були розраховані у 2009 році, і після того фахівці мерії п’ять разів поверталися до їх експертизи. «Це нам дало можливість знизити тарифи, наприклад, із 3,50 грн. до 2,88 грн. Це ми примушували, показували помилки працівникам ЖЕКів, що тарифи можна знижувати, що є резерви», - підкреслив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його словами, враховуючи вже нові тарифи на квартплату, а також гарячу воду та опалення, сума всіх послуг для власника однокімнатної квартири з лютого зросте в 1,26 рази: якщо зараз він сплачує 226 грн., то буде 285 грн.; для власника двокімнатної квартири зростання складе 1,24 рази: із 432 грн. до 536 грн.; для власника трикімнатної – також в 1,24 рази: з 592 грн. до 737 грн.

У той же час, за словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, такою буде ця сума, якщо користувач своєчасно сплачуватиме, тобто до 20 числа. Якщо оплата здійснюватиметься після 20 числа, то сумарна сума в платіжках збільшиться, відповідно, у 1,34 рази, 1,32 рази і 1,32 рази.

У свою чергу О.МАЗУРЧАК додав, що розрахунки на ЖКП здійснено, враховуючи вартість тепла, яка на 30% покриває її собівартість. За його словами, цю різницю в тарифі буде покривати держава.

Разом з тим рішення влади міста про відтермінування на один місяць введення нових тарифів на тепло і гарячу воду потребуватиме погасити різницю в тарифах з міського бюджету в сумі близько 300 млн. грн. О.МАЗУРЧАК повідомив, що ця сума закладена в загальному фонді міського бюджету.

Також О.МАЗУРЧАК висловив переконання, що вже на кінець цього року кияни відчують покращення якості послуг, що їм надаються. У випадках, якщо якість не буде відповідати нормативам, населенню обіцяють робити перерахунки. З цією метою при КМДА створено спеціальну комісію, до якої ввійшли також представники державної комісії з цін, і кожен конкретний випадок за скаргами киян буде розглядатися нею. Крім того, мешканці можуть звернутися до ЖЕКів щодо відсутності гарячої води або ж з приводу холодних батарей, і за цим зверненням будуть складатися акти, які передаватимуться в “Київенерго” та Головний інформаційно-обчислювальний центр, і на підставі цього, без втручання суду, робитимуться перерахунки щодо сплати за послуги. Тобто, як пояснив О.МАЗУРЧАК, кошти “Київенерго” просто не будуть перераховуватися в разі низького теплоносія.