За житло на вторинному ринку громадяни переплачують мінімум 100-200 дол. за кв. м – експерт

Генеральний директор вінницького будівельного концерну «Поділля» Тимофій ГИРЕНКО вважає, що, купуючи житло на вторинному ринку, громадяни переплачують мінімум 100-200 дол. США за кв.м.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словах Т.ГИРЕНКА, він не бачить сенсу в переплаті за старе житло, яке не може бути краще нового, а також прогнозує вирівнювання цін на первинному і вторинному ринках житла. «Я думаю, що з часом відбудеться вирівнювання цін на первинному і вторинному ринках житла, де поки що ціновий показник не на боці нового житла», - сказав Т.ГИРЕНКО.

Довідка УНІАН. Концерн "Поділля" створено в грудні 2004 року на базі вінницького підприємства "БМУ-3". До складу концерну входять 17 організацій, серед яких 4 заводи залізобетонних конструкцій, ЖЕК, автотранспортне підприємство і підприємства будіндустрії. На первинному ринку житла Вінниці концерн пропонує 50% нерухомості.