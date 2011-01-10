Сьогодні пройде громадянське віче на захист історичного Києва

Сьогодні у столиці відбудеться громадянське віче на захист історичного Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови постійної комісії Київрвади з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ, жителі міста, ініціативні групи і музиканти проведуть збір на захист Замку Барона та інших архітектурних пам′яток від знищення.

Акція розпочнеться о 18.00 за адресою: Ярославів Вал, 1. У рамках заходу відбудуться театралізоване дійство та хода до Міністерства культури.

"Причина проведення термінового віча - руйнація історичного будинку на Сагайдачного, 1б, яка стала першим помітним руйнуванням за нової адмінкоманди у Києві. За керування ЧЕРНОВЕЦЬКОГО такі випадки траплялися регулярно, а за ПОПОВА - це перший такий факт. Сподіваюсь, народне віче неоднозначно дасть зрозуміти новому очільнику КМДА, що ставитися до історичних будівель треба поважно, а Мінкульту - засвоїти, що функція їх полягає не у виданні "індульгенцій" за знищення унікальних будинків, а в їхній охороні", - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що акція має характер самостійних громадських зборів, підтримку якої забезпечує рух «Збережи старий Київ».

О.БРИГИНЕЦЬ закликав киян активно долучитися до віча. "Впевнений, що саме активна громадська позиція киян змусить владу усіх рівнів, якщо не любити, то принаймні боятися руйнувати старий Київ", - додав О.БРИГИНЕЦЬ.

Як відомо, у ніч на 30 грудня 2010 року у Києві знесли старовинний особняк - будинок 1909 року на вулиці Сагайдачного, 1б.

«Газета по-киевски» оприлюднила список пам`яток архітектури, яких можуть позбутися кияни найближчим часом. За даними видання, долю деяких ще приховують, по інших уже є проекти забудови, рішення Київради про передачу землі. Так, у «ТОП-10» потрапили будівлі з адресами: Софіївська, 20, 21 (напроти дзвіниці Софійського собору); Сковороди, 1, будинок київського війта Г.Киселевського; Велика Васильківська, 50 (будівля в стилі модерну); Садиба Мурашка (чотири будинки на вулиці Малій Житомирській 1909 року спорудження); Садиба Меленського (вул. Хорива, 13/11); Будинок Сікорського (Ярославів вал, 15б); Млин Бродського на Поштовій площі; два будинки на Боричевому Току; 5 будівель заводу «Пивоварні Марра» (1860–82 років спорудження) на вулиці Фрунзе, 35, Замок Барона біля Золотих воріт (Ярославів Вал, 1) та інші.

О.БРИГИНЕЦЬ, коментуючи нищення історичної пам’ятки на вул. Сагайдачного, 1б, заявив, що юридичним прикриттям резонансного руйнування будинку було те, що центральна влада виключила його зі списку об’єктів культурної спадщини.