У Сумській обл. в 2011-2013 рр. реалізують Програму будівництва доступного житла

У Сумській області буде реалізована регіональна Програма будівництва доступного житла: у період з 2011 по 2013 рік тут введуть в експлуатацію 253,4 тис. квадратних метрів житла для соціально незахищених сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби облради, це питання було розглянуте на засіданні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики ради.

За словами голови комісії Олександра КОНОВАЛОВА, в області тепер достатньо ресурсів для того, щоб здешевити будівництво житла. Зокрема, за рахунок використання будівельних матеріалів місцевого виробництва замість тих, що ввозяться в Сумську область з інших регіонів України або з-за кордону.

«Першим кроком у цьому напрямі повинні стати збір основної інформації і аналіз частки будматеріалів, що імпортуються в область. На підставі всіх даних можна буде сформувати конкретний план з підтримки місцевого товаровиробника. Причому, це стосується не тільки ринку будівництва, але й інших галузей. Важливо не переступити межу і не перейти до ручного регулювання ринкових відносин, що може нашкодити конкурентоспроможності продукції», - відзначив О.КОНОВАЛОВ.

На засіданні наголосили, що на початок року в області на квартирному обліку перебували 57 тисяч сімей, з них 37% - пільговики, які потребують підтримки держави. Об`єми будівництва житла для соціально незахищених верств населення недостатні і не дозволяють послідовно вирішити проблему забезпечення їх житлом. Також спостерігається дефіцит якісного і доступного за ціною житла для середньозабезпечених громадян.

Виправити цю ситуацію, на думку депутатів облради, повинне виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки». Для її реалізації Сумська ОДА розробила відповідну регіональну програму: згідно з проектом регіональної угоди між Кабінетом міністрів і Сумською обласною радою, в період з 2011 по 2013 роки планується ввести в експлуатацію 253,4 тис. кв. м житла і поліпшити житлові умови близько 3 тисяч соціальні незахищених сімей.