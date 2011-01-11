Профспілки погрожують Кабміну судом у випадку спроб підвищити комунальні тарифи

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК заявляє, що профспілки звернуться до суду, якщо уряд намагатиметься підвищити комунальні тарифи.

Про це М.ЯКІБЧУК сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

За його словами, головною проблемою у ситуації з тарифами є непрозорість дій влади і замовчування намірів уряду їх підвищити.

«Ми зробили по всій Україні захід: перевіряли, як на сьогоднішній день виплачуються субсидії. Уряд звітував, що у нас спрощена система отримання субсидій. Але ми побачили практично зворотню картину. У сільській місцевості люди не можуть отримувати субсидії. Іде проста мотивація: у вас є земля, ділянка, город, худоба, кури і тому ви не можете отримати… Бюрократична тяганина призводить до того, що люди відмовляються від можливості її (субсидію) отримати. Відмовляються від тупого ходіння кабінетами», — повідомив лідер НФПУ.

Коментуючи той факт, що у сусідніх до України країнах тарифи на комунальні послуги значно вищі, М.ЯКІБЧУК підкреслив, що збільшувати тарифи можна лише тоді, коли підвищується рівень заробітної плати і доходів населення. «Якщо ми говоримо про те, що підвищуємо тарифи, то ми повинні чітко сказати, за рахунок чого люди зможуть виплачувати ці тарифи. Ті громадяни, які не мають можливості сплатити, повинні чітко уявляти, звідки вони отримають субсидії», — сказав він.

М.ЯКІБЧУК також повідомив, що в разі спроби підвищення тарифів на енергоносії, профспілки апелюватимуть до уряду і вимагатимуть від Президента ветувати ці рішення. «Ми будемо знову подавати до суду, будемо апелювати до уряду… Є закон, який зобов’язує уряд дати роз’яснення і обґрунтувати прийняття тарифів. Якщо урядом не буде прийнято до відома, будемо звертатися до Президента, для того, аби він «ветував» їх прийняття до того часу, поки не буде чітко прописана формула, за рахунок чого буде компенсуватися незабезпеченим громадянам України підняття тарифів, і будемо ставити питання про підняття заробітної плати, для того, щоб можна було їх сплачувати», — заявив голова Національного форуму профспілок України.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками НФПУ, у 2011 році додаткові витрати кожного домогосподарства на житлово-комунальні платежі - за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – можуть зрости у середньому на 1 тис. 700 грн. на рік.

Розрахунки зроблені на основі підвищення тарифів на теплову енергію року на 35%, яке відповідно до рішення Національної комісії регулювання електроенергетики України має набути чинності з 1 січня 2011 після відповідного розпорядження місцевих влад.

З 1 квітня очікується 50%-ве збільшення ціни на газ для населення.

Крім того, за даними НФПУ, з квітня 2011 року уряд розглядає можливість двократного збільшення цін на електроенергію для населення, а в подальшому на 39% - з серпня 2011 року.