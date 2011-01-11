ВР надала жертвам нацистських переслідування право на безплатний капремонт квартир

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо капітального ремонту квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 338 народних депутатів з 427 зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, мають право на позачерговий безоплатний капітальний ремонт жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир. Суть проблеми полягає в тому, що зазначеним особам проводиться капітальний ремонт лише в будинках, а ті хто живе в квартирі позбавлені такого права. Їм проводиться лише поточний ремонт квартир. Внесеними змінами виправляється дана ситуація.