Експерти: Співвласники будинків повинні мати право власності на весь житловий комплекс

Співвласники багатоквартирних будинків повинні мати право власності на весь житловий майновий комплекс, у тому числі й на прибудинкову територію.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники громадської організації «Союз власників житла Києва».

«Необхідно, щоб разом із ордером на квартиру, свідоцтвом про право власності на квартиру зазначалося, що її власник володіє частиною будинку й частиною прибудинкової території», – сказав голова правління ГО «Союз власників житла Києва» Сергій ДЄДОВ.

Представники «Союзу власників житла Києва» стурбовані звуженням прав об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) на управління своїм житлом. Тому відповідні норми забезпечення права власності на весь житловий майновий комплекс учасники прес-конференції пропонують передбачити в новому Житловому кодексі України.

Крім того, учасники прес-конференції висловлювали стурбованість у зв`язку з нормою Податкового кодексу, яка передбачає солідарну відповідальність членів ОСББ і ЖБК за грошовими зобов`язаннями або податковою заборгованістю.

«Це дозволяє за наявності будь-якої заборгованості ініціювати ліквідацію ОСББ або ЖБК і пред`являти вимоги до будь-якого члена, в основному до голови правління, щодо сплати всієї суми заборгованості», – сказав С.ДЄДОВ.

Свої вимоги й пропозиції щодо цих та інших питань голови правлінь ОСББ і ЖБК виклали у відповідному зверненні на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України.