Прокуратура оскаржує виділення землі під забудову в Криму, що належала підрозділу «Масандри»

Прокуратура Криму пред`явила позов до Господарського суду Криму про визнання недійсними рішень Ялтинської міської ради, якими державному виноробному підприємству «Лівадія», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра», припинено право користування земельною ділянкою площею 0,8 га на Південному березі.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури, рішення про передачу землі міськрада приймала в 2007 і 2008 роках.

Майже 1 га землі сільськогосподарського призначення перейшло в користування комерційній структурі під житлову забудову.

«Позовні вимоги прокуратури мотивовані відсутністю у місцевої ради правових підстав для вилучення земельної ділянки і зміни її цільового призначення», - говориться в повідомленні.