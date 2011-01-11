Експерти заявляють про необгрунтованість і непрозорість нових комунальних тарифів у Києві

Директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО заявляє, що розміри тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві є необгрунтованими, а їх структура - абсолютно непрозорою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СЕРГІЄНКО сказав сьогодні на прес-конференції. Його підтримав інший учасник прес-конференції - голова Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Перший будинок" Михайло КАЛЬТАГЕЙСЕР.

За словами О.СЕРГІЄНКА, комунальні тарифи по всій Україні формуються непрозоро.

“Говорити про якусь економічну обгрунтованість житлово-комунальних тарифів, як на мене, немає ніякого сенсу, тому що це поняття саме по собі - це річ у собі, яку ніхто не знає, навіть ті, хто користується цим поняттям”, - сказав О.СЕРГІЄНКО.

Він зазначив, що в розмірі тарифу на тепло та гарячу воду собівартість газу становить, за різними даними, від 53% до 65%, і підприємства теплокомуненерго отримують його за єдиною ціною, тому логічно очікувати, що вартість одиниці теплової енергії відрізнятиметься у різних регіонах не більш як на 15%-25%.

“Однак насправді місцева влада та Національна комісія регулювання електроенергетики, яка зараз встановлює тарифи, мають широкий простір для маніпуляцій цифрами», - зазначив експерт.

За його даними, у Києві «фактична собівартість» однієї гігакалорії, заявлена владою як «економічно обгрунтована», становить близько 231 грн. (без ПДВ), у Запоріжжі, Білій Церкві, Тернополі, Харкові, Хмельницькому, Чернівцях, Чернігові собівартість однієї гігакалорії менша, а найдешевша в Черкасах – 200 грн. Натомість в Сімферополі, Донецьку, Кіровограді, Луганську, Одесі, Севастополі – собівартість однієї гігакалорії становить понад 300 грн., а в Ужгороді – взагалі 715 грн. За словами О.СЕРГІЄНКА, розбіжності у собівартості гігакалорії у 1,5 – 3,5 рази “не мають раціонального пояснення”.

Він висловив думку, що єдиною можливою причиною таких розбіжностей може бути включення підприємствами у розрахунки тарифів витрат, які не йдуть безпосередньо на виробництво теплової енергії, а вони у всіх різні.

О.СЕРГІЄНКО також додав, що в різних регіонах дуже відрізняється вартість опалення одного квадратного метра житла.

«Таким чином, влада малює українцям фантастичні цифри, а проконтролювати та оцінити коректність встановлення тарифів неможливо, оскільки вони приховуються від громадськості, що суперечить нормам закону «Про житлово-комунальні послуги», який передбачає «відкритість, доступність та прозорість структури тарифів для споживачів та суспільства», – підсумував О.СЕРГІЄНКО.

Говорячи про підвищення тарифів у Києві, він зазначив, що міська влада встановила для кожної котельні, яких понад 180, свою вартість гігакалорії, тим не менше, для всіх жителів столиці встановлюється однакова плата за квадратний метр опалювальної площі.

“Це ж парадокс - кожен виробляє свою вартість теплової енергії, але для всього населення однаково”, - наголосив О.СЕРГІЄНКО. “В мене нема слів... Вся ця галузь ціноутворення - вона зіткана з парадоксів”, - додав він.

Також О.СЕРГІЄНКО розкритикував систему подвійних тарифів в столиці. Він звернув увагу на той факт, що чверть пенсіонерів, які живуть у місті, отримують пенсії з 20 по 25 число кожного місяця, і таким чином зрозуміло, що вони не зможуть оплатити комунальні послуги до 20 числа, а тому їм весь час розраховуватимуть ці послуги за більшими тарифами.

У свою чергу, М.КАЛЬТАГЕЙСЕР зазначив, що нова столична влада реєструє у Міністерстві юстиції не всі свої нормативні акти.

“Нова влада знову продовжує політику ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – не реєструє всі розпорядження у Мін’юсті. Адже при реєстрації можна виявити деякі помилки. Ці тарифи обговорюються в експертному середовищі, і знов таки - можуть бути розумні поради”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, із лютого у зв’язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться у середньому в 1,3 рази.