Працівники «Дніпрометробуду» просять Президента вирішити питання щодо зарплати за 2010 р.

Працівники ВАТ «Дніпрометробуд» просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вирішити питання з виплатою заробітної плати колективу підприємства за 2010 рік.

Про це йдеться в переданому УНІАН відкритому листі колективу «Дніпрометробуду», підписаному головою ради трудового колективу і членами ради.

Як зазначають на підприємстві, досі не виконано доручення Президента, за результатами якого було прийнято ухвалу Кабінету Міністрів №1062 від 29 листопада 2010 року щодо виділення Міністерству транспорту та зв`язку України 20 млн. грн. для розвитку та будівництва метро в Дніпропетровську.

Згідно з повідомленням, кошти, передбачені цією постановою, «Дніпрометробуд» так і не отримав.

Як зазначається в листі, протягом 2010 року колектив підприємства на замовлення ДП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» виконував передбачений проектом комплекс робіт на другій пусковій ділянці першої черги будівництва Дніпропетровського метрополітену. Вартість виконаних у 2010 році робіт становить майже 14 млн. грн. Проте, згідно з повідомленням, зарплату за 2010 рік не виплачено, відрахування до Пенсійного фонду та інші обов`язкові платежі не проводилися.

«Поки що кошти на розрахунковий рахунок підприємства не надійшли, й наші сім`ї опинилися у вкрай важкому фінансовому становищі... Продовжується повна невизначеність щодо подальшого стану будівництва Дніпропетровського метрополітену в 2011 році», – зазначається в зверненні до Президента.

Як повідомляють на підприємстві, колектив і сьогодні не зупинив будівництво об`єкту для підтримки в безпечному стані гірничих виробок і сподівається на виконання постанови №1062 у повному обсязі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпрометробуд» виконує функції генерального підрядника із будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

За інформацією Фонду держмайна, дебіторська заборгованість підприємства за перше півріччя 2010 року становила 6 млн. 371 тис. грн., кредиторська заборгованість – 5 млн. 220 тис. грн. Вартість активів підприємства – 10 млн. 950 тис. грн.

Загальна площа земельних ділянок – 4,4 га. Статутний капітал – 8 млн. 379 тис. грн.

6 жовтня 2010 року Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із продажу 96,157% державного пакета акцій ВАТ "Дніпрометробуд".