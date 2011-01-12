Янукович ветував закон про обов'язкове введення спецрахунків для ТКЕ і водоканалів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ і електричну енергію”, яким передбачалося обов`язкове введення підприємствами комунальної теплоенергетики та водопостачальними компаніями рахунків із спеціальним режимом використання для покращення їх платіжної дисципліни при розрахунках за газ і електроенергію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Законопроект було розроблено Міністерством житлово-комунального господарства.

Ветованим законом, який було прийнято Верховною Радою 14 грудня 2010 р., зокрема, передбачалося відкриття підприємствами ТКЕ і водоканалами поточних рахунків зі спеціальним режимом використання в уповноваженому банку при здійсненні розрахунків за природний газ і електричну енергію.

Зокрема, законом внесено зміни до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”. Визначено, що алгоритм розподілу коштів – порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання без платіжних доручень підприємств питного водопостачання, що встановлюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України. Також законом визначено, що поточний рахунок із спеціальним режимом використання – поточний рахунок підприємства питного водопостачання, яке здійснює діяльність в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами господарської діяльності, на який зараховуються кошти, що надходять як плата за надання послуг з питного водопостачання від усіх категорій споживачів.

Крім того, законом визначено, що має бути уповноважений банк – визначений Кабінетом міністрів України, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання.

Документом передбачено, що кошти, які надходять як плата за надання послуг з питного водопостачання від усіх категорій споживачів, зараховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядок проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту для надання таких послуг, затверджуються Кабінетом міністрів України.

Також законом вносилися зміни до Закону України “Про теплопостачання”, якими передбачено, що поточний рахунок із спеціальним режимом використання – поточний рахунок теплопостачальної організації, яка здійснює діяльність в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами господарської діяльності, на який зараховуються кошти, що надходять як плата за поставлену теплову енергію від усіх категорій споживачів. Законом передбачено, що кошти, які надходять як плата за поставлену теплову енергію від усіх категорій споживачів, зараховуються виключно на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядок проведення розрахунків за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, затверджуються Кабміном.

Також ВР підтримала поправку, у якій йдеться про те, що для проведення розрахунків за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, може бути використано кошти, зараховані на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, не більше долі паливної складової в тарифах на теплову енергію, затверджених на рівні економічно обгрунтованих витрат із врахуванням рентабельності. Всі інші кошти, що надходять як плата за поставлену теплову енергію, теплопостачальні організації (крім тих, що належать до системи автономного та децентралізованого теплопостачання), які здійснюють постачання теплової енергії відповідно до договорів купівлі-продажу, мають право використовувати для забезпечення стабільної та надійної господарської діяльності.