КМДА: у грудні 2010 року встановлено рекорд з оплати компослуг – 108%

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що у грудні 2010 року встановлено рекордний рівень оплати киянами житлово-комунальних послуг – 108% усіх форм власності та 109,3% у житловому фонді комунальної власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Сплата киянами за житлово-комунальні послуги у 2010 році збільшилася на 7,7%. Якщо у 2009 році рівень оплати становив 92,2%, то в 2010 році він збільшився до 99,9%.

Показовим є той факт, що рівень оплати мешканцями будинків комунальної форми власності більший, ніж будинків інших форм власності, та становить 100,4%.

Ситуація із оплати за житлово-комунальні послуги в районах міста суттєво відрізняється, 7 з них перевищили стовідсоткову межу, йдеться у повідомленні.

Найвищі показники оплати у Печерському (102,98%), Шевченківському (102,51%) та Голосіївському (101,59) районах.

Найнижчі показники зафіксовані у Святошинському (98,47%), Дніпровському (98,58%) та Подільському (99,01%) районах.