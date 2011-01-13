Експерт заявляє про неякісне утворення НКРЕ тарифів на тепло і воду

Екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО заявляє про неякісне утворення Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифів на тепло і водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

На думку експерта, сьогодні потрібно створювати і посилювати незалежний регулятор ринку житлово-комунальних послуг.

Він нагадав, що НКРЕ в електроенергетиці працює 15 років, проте закону про неї досі немає, а члени комісії призначаються Кабінетом міністрів. Відповідно, члени комісії не можуть бути незалежними, що у свою чергу дає підстави сумніватися в об`єктивності утворення тарифів.

«НКРЕ погано регулює свої тарифи. Я однозначно стверджую, що у них не було можливості зробити якісне утворення тарифів тепло і воду», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Він вважає, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг повинна бути незалежною від уряду.

Нагадаємо, що до створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг функції з утворення тарифів на тепло і водопостачання виконує НКРЕ.