Ляшко пропонує запровадити мораторій на стягнення пені за несвоєчасну оплату компослуг

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (позафракційний) вніс до Верховної Ради законопроект про запровадження мораторію на стягнення з громадян України пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

О.ЛЯШКО зазначив, що пропонується у зв’язку з невиплатою вчасно заробітних плат державою, пенсій, а також стипендій тимчасово заборонити нараховувати по розрахунках з 1 січня 2011 року та стягувати з громадян України, «перед якими не виконані такі зобов’язання, пеню за несвоєчасне внесення плати за ЖКП».

Депутат зазначив, що в законопроекті також пропонується заборонити нараховувати і стягувати пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати у випадку, якщо житлово-комунальні послуги надаються без встановлення цим користувачам лічильників обліку газу, води і теплової енергії безплатно, за рахунок коштів постачальників цих послуг.

О.ЛЯШКО на прес-конференції зазначив, що сплачував особисто за надані йому житлово-комунальні послуги у вересні 183 грн., у жовтні – 240 грн., в листопаді – 316 грн., в грудні – 555 грн. Тобто, сказав він, по суті, комунальні послуги з вересня по грудень виросли втричі. «Думаю, чи варто оплачувати» рахунки за ЖКП, додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з ухваленим торік Верховною Радою законом, на борг за комунальні послуги, що утворяться з 1 січня 2010 року, буде нараховуватися пеня у розмірі 0,1%.

Мораторій на штрафи та пеню за несплату за житлово-комунальні послуги діяв з 1996 року. Через невиплату чи затримку зарплати, люди не мали змоги оплачувати комунальні послуги. Тоді запровадили мораторій.

Відновити нарахування пені вирішили через борги населення за житлово-комунальні послуги.