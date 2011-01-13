У Київській області обсяг операцій купівлі-продажу землі зріс на 47%

14:28, 13 січня 2011
Нерухомість
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У 25 адміністративних районах Київської області в 2010 році кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок на вторинному ринку зросла на 47%, порівняно з 2009 роком, – до 17 тис. 953 операцій.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, в січні було проведено 750 операцій, в лютому – 1360, в березні – 1480, в квітні – 1500, у травні – 1 560, у червні – 1 610, у липні – 1 690, у серпні – 1 655, у вересні – 1 711, у жовтні – 1 676, у листопаді – 1 511, у грудні – 1450 операцій.

Зокрема, найбільший попит мали невеликі наділи площею 6-20 соток (86% операцій), 10% припадає на ділянки площею 20-50 соток і 4% - на об`єкти площею 50 соток - 1 гектар.

За даними агентства, середня ціна операції за останній рік зросла до 26 тис. дол. (у 2009 році середня ціна операції не перевищувала 18 тис. дол.).

Максимальна кількість операцій (59%) припадає на ділянки вартістю до 18 тис. дол., 28% - у ціновій категорії від 18 до 30 тис. дол. і 13% - у категорії понад 30 тис. дол.

При цьому найдешевшим з районів в 60-кілометровій зоні від Києва залишався Переяслав-Хмельницький район, з середнім показником 1 055 дол./сотка. Найдорожчими були Києво-Святошинський і Обухівський райони, де середня ціна продажу становила 6 516 дол./сотка і 4 585 дол./сотка відповідно.

За підсумками 2009 року на вторинному ринку землі Київської області бути продано 12,2 тис. ділянок, при цьому середня ціна операції не перевищувала 18 тис. дол.

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