У Києві обсяг операцій з оренди квартир зріс на 4%

У Києві у 2010 році кількість операцій з оренди квартир зросла на 4% порівняно з 2009 роком - до 9 490 операцій.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали однокімнатні квартири (50% операцій), 34% припадає на двокімнатні квартири і 16% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

За даними агентства нерухомості, у столиці у січні 2010 р. було здано в оренду 655 квартир, у лютому – 706, у березні – 733, у квітні – 780, у травні – 810, у червні – 835, у липні – 805, у серпні – 846, у вересні – 867, у жовтні – 828, у листопаді – 840, у грудні 2010 р. – 785 квартир.

Максимальна кількість операцій (60%) припадає на квартири вартістю до 4,8 тис. грн. на місяць, 29% - у ціновій категорії від 4,8 до 6,5 тис. грн. і 11% - в категорії понад 6,5 тис. грн.

За підсумками 2010 року в Києві було здано в оренду 9 116 квартир.

