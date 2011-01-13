Проблемою забудовників у 2011 р. стане недовіра до них банків та інвесторів – експерт

Основною проблемою, яка гальмуватиме розвиток ринку нерухомості в 2011 році, стане недовіра банків і приватних інвесторів до забудовників.

Таку думку озвучив директор проектної групи «Архіматика» Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН к прес-службі групи.

На думку експерта, у цьому році криза довіри, як і в попередні два роки, буде причиною того, що реалізація проектів стане доволі складним процесом.

«Актив у вигляді нерухомості, особливо недобудований, несе у собі масу ризиків, як для фінансових структур, так і для потенційних інвесторів. За нашими даними, близько 70% компаній, що реалізовують житло на стадії будівництва, не надають відкритої інформації про свою діяльність, що робить неможливим залучення фінансування», – сказав він.

При цьому банки дуже ретельно перевіряють історію компанії та її власників. За відсутності повної, достовірної і регулярної інформації про стратегію компанії, успішні проекти або прорахунки, банки і приватні інвестори схильні підозрювати найгірше. Тому успішність забудовника буде пов'язана з тим, чи зможе він переконати учасників ринку у своїй надійності, вважає О.ПОПОВ.

За даними «Архіматики», у 2010 році в Києві проводили будівельні роботи хоча б на одному об'єкті 28 компаній.

