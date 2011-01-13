Джарти розраховує на ухвалення закону про впорядкування земельних відносин у Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ розраховує на ухвалення Верховною Радою України закону про впорядкування земельних відносин в автономії, незважаючи на позицію окремих депутатів, які, керуючись особистими інтересами, заважають ухваленню документу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Радміну АРК.

Проект закону про впорядкування земельних відносин у Криму було розроблено за участю Радміну автономії. Після його ухвалення місцеві ради зможуть розпоряджатися землями з особливим статусом - заповідними, лісогосподарськими, рекреаційними - лише за погодженням з кримським урядом. Верховна Рада ухвалила закон у першому читанні, проте сьогодні в другому читанні проект не набрав достатньої кількості голосів, і парламент направив його на доопрацювання.

«Причина, вважаю, у тому, що є депутати, яким не вигідно, щоб цей закон діяв. Серед депутатів, у тому числі і в Партії регіонів, є люди, у яких є інтереси на узбережжі Автономної Республіки Крим. І їм не хотілося б, знаючи мою позицію, домовлятися зі мною, тому що домовитися зі мною буде неможливо», - сказав В.ДЖАРТИ.

«Цей закон пройде, він діятиме, як би не прагнули окремі горе-депутати ставити «підніжки» реформам, впорядковуванню земельних відносин. Земельна вакханалія має закінчитися», - додав він.

