Ставки за житловою іпотекою знизяться до 16% - експерт

Перший заступник голови правління АТ «Сбербанк России» Олександр ВЕДЯХІН прогнозує зниження цього року ставок за житловою іпотекою до 16%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Якщо ми подолали ставку в 20%, то перспектива до кінця року – 16% для класу "середній" і "середній плюс", - сказав експерт.

За його словами, сьогодні середня ставка за житловою іпотекою становить 18-20%, а середня ефективна ставка – близько 20%.

О.ВЕДЯХІН зазначив, що цього року також слід очікувати зменшення першого внеску для купівлі житла з 40-50% до 25-30%.

Окрім цього, на його думку, на позичальників очікує спрощення процедури отримання іпотечного кредиту.

О.ВЕДЯХІН додав, що докризового підходу до кредитування не буде, проте він не буде і таким жорстким, як у 2010 році.

Експерт вважає, що іпотека розвиватиметься середньому й середньому плюс сегментах житла вартістю 300-700 тис. дол., максимум – до 1 млн. дол.

На думку О.ВЕДЯХІНА, банки сьогодні не готові кредитувати низький сегмент житла.