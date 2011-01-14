Ріелтори не прогнозують зростання вартості житла в Києві цього року

Цього року не прогнозується збільшення вартості житла в Києві.

Таку думку висловила генеральний директор агентства нерухомості «Благовіст» Ірина ЛУХАНІНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я не бачу особливих передумов для зростання цін. Ми спостерігали протягом 2010 року достатню стабільність. Безумовно, були сезонні відхилення у бік збільшення ціни на недорогу оренду у вересні. Якщо ринок іпотечного кредитування зрушиться, я думаю, що поступово у нас буде невелике підвищення ціни», - сказала вона.

Експерт відзначила, що з другої половини березня варто очікувати збільшення активності на ринках продажу і оренди житла, а з лютого-березня – зростання інтересу до дорогого сегменту житла.

«Я думаю, що друга половина року буде активніша, ніж перша. Динаміка, починаючи з березня до червня, йтиме по наростаючій», - відзначила І.ЛУХАНІНА.

При цьому генеральний директор агентства нерухомості Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА також не бачить підстав для підвищення вартості житла в сегменті до 100 тис. дол.

«Я не бачу черги клієнтів, які готові купувати нерухомість. Я думаю, що ціни залишаться на тому ж рівні, на якому вони є сьогодні. Найнижчий сегмент на ринку практично не представлений. Об`єктів до 50 тис. дол. в нашій базі даних немає», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості «Благовіст» було засновано в 1993 році. На сьогоднішній день в Києві працює 10 філіалів агентства. Кількість співробітників компанії - понад 880 осіб.

АН Park Lan зареєстроване в Україні в 2006 р. На сьогоднішній день функціонує 6 філіалів компанії. У АН Park Lane працює 520 ріелторів.