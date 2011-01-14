Закон про регулювання у містобудуванні спрощує будівництво - Кабмін

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», разроблений урядом та прийнятий Верховною Радою 13 січня, значно спрощує та удосконалює всі етапи містобудівної діяльностівносить.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті уряду.

В Кабінеті мінітсрів підкреслюють, що зміни умов містобудівної діяльності можно назвати «революційними», оскільки при розробці закону були враховані пропозиції представників будівельної галузі, інвесторів, експертів.

В законі, йдеться у повідомленні Кабміну, кардинально спрощено містобудівну документацію та процес її погодження. Скорочено перелік видів документації - з п’яти до трьох складових: генплан, детальний план території та зонінг.

Розширюється перелік об’єктів, для проектування яких не потрібно отримувати містобудівні умови і обмеження. Серед них: заклади громадського харчування площею до 200 кв.м, реконструкція офісних і торговельних приміщень, заміна лінійних споруд, реставрація фасадів житлових і нежитлових будівель, влаштування газопроводів низького та середнього тиску тощо.

В документі визначено, що проект, розроблений в установленому порядку, не потребуватиме додаткових погоджень з будь-якими органами чи організаціями.

Перевірка проектів на дотримання вимог з енергозбереження, охорони праці, екології, пожежної безпеки тощо надалі здійснюватиметься однією організацією, а не шістьма відомствами, як це було раніше. Профільні органи влади при необхідності будуть залучатися до експертизи лише особливо складних об’єктів.

Максимально спрощується також експертиза проектів будівництва: обов’язковій експертизі підлягатимуть лише об’єкти 4-5 категорії складності, тобто технологічно найбільш складні і небезпечні об’єкти.

При цьому жодна з отриманих до введення об’єкта в дію експертиз не скасовується.

«В цілому замість 93 кроків інвестора щодо отримання дозволів та погоджень на об’єкт будівництва, які існували до прийняття закону, залишається всього 23. Вся процедура отримання дозвільних документів, яка займала 416 днів, скорочується до 60 днів», - зазначається у повідомленні.

Згідно з законом, за дотримання містобудівних норм відповідатиме не контролер, а виконавець, створюються умови для поступового переходу від ліцензування будівельної діяльності до сертифікації виконавців окремих видів робіт.

Передбачено також можливість виконання будівельних робіт на об’єктах 1-3-ї категорії складності (зокрема, житлових садибних та малоповерхових будинків, значної частини адміністративних та господарських будівель, закладів громадського харчування та побутового обслуговування) без отримання дозволу, шляхом повідомлення або подання декларації.

Встановлено жорсткі терміни реєстрації декларації та надання дозволу на виконання будівельних робіт: 5 і 10 днів відповідно замість чинного місячного терміну.

Спрощення також стосується і прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Житлові будинки до двох поверхів площею до 300 кв. метрів можна буде будувати на підставі спрощеного будівельного паспорта.

Зменшення бюрократичних перепон та скорочення термінів будівництва сприятиме, в першу чергу, здешевленню житла на ринку і усуненню корупційних ризиків та дасть потужні стимули для розвитку галузі.

