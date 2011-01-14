У БЮТ стурбовані, що столична влада не підписує рішення щодо МАФів

Секретар фракції БЮТ у Київській міській раді, член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК вважає, що столична влада намагається в ручному, непрозорому режимі керувати МАФами.

Саме тому, на його переконання, уже третій місяць з дня прийняття не підписується нове рішення Київради, яке регулює діяльність МАФів, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді.

«Нове рішення не підписується, а час іде, і в підприємців закінчується термін дії виданої на підставі старого рішення дозвільної документації. Паралельно з’являються незрозумілі організації, які пропонують підприємцям "захист" від демонтажу кіосків. Це дуже нагадує ситуацію початку 90-х, коли підприємцям пропонували «кришу», - заявив С.МЕЛЬНИК.

Подальше непідписання проекту рішення, незважаючи на його недоліки, переконаний депутат, свідчитиме про зацікавленість столичної влади у збереженні непрозорості ринку МАФів. “Тобто, є усі підстави вважати, що сьогодні відбувається повний перерозподіл ринку», - вважає С.МЕЛЬНИК.

У столичному БЮТ нагадують, що проект рішення «Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)» Київрада прийняла 28 жовтня 2010 року.

