Закон про ринок земель приймуть в І кварталі 2011 року – Держземагентство

Закон про ринок земель планується прийняти у Верховній Раді України в першому кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

Він нагадав, що, згідно з дорученням Президента України, агентство до кінця січня має підготувати законопроект про ринок земель і внести його на розгляд Кабінету міністрів. Разом з цим законопроектом Держземагентство має також провести супровід законопроекту про державний земельний кадастр, щоб з 1 січня 2011 року відкрити продаж земель сільськогосподарського призначення.

М.КАЛЮЖНИЙ повідомив, що законопроект про ринок земель повністю розроблений.

«Ми його готові у понеділок внести в Кабінету міністрів України, щоб Кабінет міністрів доручив зацікавленим міністерствам і відомствам у триденний термін погодити цей законопроект, і внести до Адміністрації Президента. Я думаю, що в першому кварталі 2011 року даний законопроект буде прийнятий, і таким чином ми відкриємо ринок земель сільськогосподарського призначення», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ додав, що глава законопроекту про оборот земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про тих, хто має право купувати землю (іноземні громадяни не мають права придбати сільгоспземлі), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

Законопроект також містить положення про створення іпотечного аграрного банку, який видаватиме кредити сільськогосподарським компаніям під заставу землі.

М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що банк буде створений цього року, але працювати розпочне з 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

