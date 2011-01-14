В Україні цього року планується продати землі мінімум на три млрд. грн.

В Україні цього року планується продати земельних ділянок несільскогосподарського призначення не менше ніж на 3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Я думаю, що ми одержимо не менше 3 млрд. грн. цього року від продажу земель несільскогосподарського призначення», – сказав він.

За словами М.КАЛЮЖНОГО, в 2010 році через відсутність порядку проведення земельних аукціонів в Україні земля практично не продавалася.

«Минулого року законом про державний бюджет на 2010 рік було доручено Кабінету міністрів підготувати порядок продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення на 2010 рік. На жаль, цей порядок був розроблений надто пізно, тільки в листопаді набув чинності, тому на аукціонах практично нічого не було продано із земельних ділянок, вільних від забудови.

Деякі області намагалися продавати земельні ділянки самостійно, на підставі порядків, прийнятих обласними радами, але в більшості випадків прокуратура опротестовувала ці рішення», – пояснив заступник голови Держземагентства.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що порядок проведення земельних аукціонів передбачений законопроектом «Про ринок земель», який планується прийняти в парламенті в першому кварталі 2011 року.

«Тільки розділ «Оборот земель сільськогосподарського призначення» (в законопроекті про ринок земель – УНІАН) набуде чинності з 1 січня 2012 року, але продаж земель несільскогосподарського призначення і порядок проведення аукціонів і конкурсів будуть запроваджені цього року», – уточнив він.

