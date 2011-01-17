У Києві в ц.р. очікується введення в експлуатацію 200 тис. кв. м офісних площ

У Києві цього року очікується введення в експлуатацію 221,3 тис. кв. м офісних площ.

Про це йдеться в огляді комерційної нерухомості за 2010 рік компанії розвитку "Аврора", переданому агентству УНІАН.

Відповідно до огляду, в цьому році девелоперами заявлене введення в експлуатацію восьми бізнес-центрів у столиці, серед яких «Еспланада» (площею 43,85 тис. Кв. М), «Мега-Сіті» (40 тис. Кв. М), «Торонто-Київ» (37,67 тис. кв. м), «Преміум Центр» (36 тис. кв. м), «Форум Вікторія Парк» (22,5 тис. кв. м), «Горизонт Поділ» (фаза 2, 16 тис. кв. м), «Ріальто» (15 тис. кв. м), БЦ на вул.Саксаганського (10,3 тис. Кв. М).

Аналітики компанії зазначили, що терміни введення деяких з них можуть бути перенесені.

За даними компанії, в 2010 році обсяг нової пропозиції офісної нерухомості в Києві склав близько 150 тис. кв. м, в експлуатацію було введено близько 40 тис.кв. м, або 5 об'єктів професійної офісної нерухомості.

Сьогодні в столиці функціонує 142 професійних бізнес-центри загальною площею близько 1,1 млн. кв. м. Частка об'єктів класів «А» і «В+» становить 21%, класів «В» і «С» - 89%.

При цьому більше 500 тис. кв. м офісної нерухомості перебувають на різних стадіях будівництва з перспективою виходу на ринок не раніше ніж через 2-3 роки.