Ціни на нове житло в Києві будуть найменшими в країні - Азаров

Ціни на нове житло в Києві будуть мінімальними, порівняно з аналогічними по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу після ознайомлення з процесом будівництва нових будинків у столичному районі Осокорки.

«Ми домовилися з будівельниками, що ми в Києві зробимо мінімальні ціни на житлі по країні. Щоб Київ був орієнтиром для країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що програму з мінімізації вартості нового житла запропонував голова КМДА Олександр ПОПОВ. За словами прем`єра, згідно з цією програмою, ціна соціального житла становитиме 4 тис. грн. за один квадратний метр, а в середньому житло коштуватиме 8 тис. грн. за кв.м.

«За зниженими цінами доступне житло для соціальних категорій наших громадян – для вчителів, лікарів – буде по 4 тис. за кв.м. Це дуже хороша програма. Я думаю, що вона повинна знайти підтримку і в інших регіонах. Ми домовилися, що приблизно 8 тис. грн. має бути ціна на кв. м у Києві в середньому по житлу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такі ціни істотно підвищать попит на житло. «Нижчих цін вже не буде. Ці ціни, які ми сьогодні визначили, - на мінімальному рівні рентабельності для будівельників. Ті, хто хоче купити квартиру, хай поквапляться вже зараз», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він сказав, що покупцям буде надана повна гарантія отримання нового житла за зазначеними цінами. «Ми домовилися, що ми дамо людям гарантію, що ці квартири вони дійсно одержать. Купивши зараз, вони її дійсно одержать в ті терміни, які будуть визначені договором», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що така практика має бути використана і в інших регіонах України.

