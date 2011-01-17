Тігіпко: зниження цін на житло може розпочатися з другої половини 2012 року

Зниження вартості житла в Україні, яке є однією з головних цілей Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», може розпочатися з другої половини 2012 року.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

«2011 рік буде важким, перехідним, в першу чергу, для бізнесу. Тому що зараз тільки потихеньку відновлюються будівельні компанії. Я думаю, навесні з`являться перші ознаки активізації іпотечного ринку… Думаю, що цікавішим буде 2012 рік, друга половина може вже досить серйозно стимулювати зниження ціни на житлі», – сказав він.

У свою чергу, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Ігор ЛИСОВ висловив думку, що здешевлення житла в Україні вже розпочалося завдяки коштам, виділеним Кабінетом міністрів у 2010 році на будівництво доступного житла.

При цьому вартість житла може знизитися і за рахунок передбаченого законом зменшення пайових відрахувань по будівництву житла до 4%, по будівництву доступного житла і об`єктів соціальної інфраструктури – до нуля, по будівництву комерційних об`єктів – до 10%.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня п.р. Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».