УБА: економічний ефект від закону про регулювання містобудівної діяльності буде через рік

Економічний ефект від ухвалення Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» наступить через рік.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН голова Української Будівельної Асоціації (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

За його словами, всіх інвесторів, які планують заходити на український ринок, лякає велика зарегульованість і корупція.

«Цим законом ми істотно знижуємо і зарегульованість, і корупцію», - сказав Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Він додав, що остаточна редакція закону не зазнала значних змін порівняно з концепцією і варіантом документа, прийнятого в першому читанні.

Голова УБА зазначив, що закон містить ряд позицій, які набудуть чинності не відразу. Зокрема, комплексна експертиза вводиться через три місяці, зонинг - з 1 січня 2012 року. При цьому через три місяці Кабінет міністрів має прийняти постанову, що уточнює положення закону.

«Питання також стоїть про затвердження генпланів і зонингів: дали максимальний термін – рік. Якщо через рік якась територія не розробить генеральний план і зонинг, ордер на будівництво не видаватиметься. І відповідно, буде чітка відповідальність чиновника, який керує цим процесом», - пояснив він.

На думку Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, економічний ефект від дії закону можна буде відчути після того, як закон почне працювати на практиці.

«Через рік закон набуде повної чинності, і після затвердження генерального плану, зонинга і детальних планів території з`являться інвестпроекти. А вільні майданчики мають реалізовуватися тільки через конкурси і аукціони. У моєму розумінні, закон вже сьогодні певний ефект дасть, а через рік він буде значно ефективніший», - сказав він.

При цьому, серед негативних моментів документа голова УБА назвав відстрочення в завершальних положеннях ухвалення рішень з виділення земельних ділянок для будівництва без проведення сесій місцевих рад, а також щодо передачі в безплатну оренду землі під введені в експлуатацію багатоквартирні житлові будинки. Він сподівається, що ці питання будуть доопрацьовані.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».