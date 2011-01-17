Азаров обіцяє враховувати громадську думку при забудові міст

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що громадська думка враховуватиметься при забудові міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні на брифінгу.

«Ми не просто цінуємо громадську думку, ми законодавчо врегулюємо. Якщо цей момент якимсь чином обійдено в законі (про регулювання містобудівної діяльності – УНІАН), значить, ми його в нормативному документі зараз реалізуємо, а в майбутньому внесемо необхідні зміни. Але затримувати через це реалізацію такого важливого документа, який дозволить нам різко активізувати введення житла в країні, дозволить вирішити нарешті в осяжному майбутньому таку проблему, як черги на житло, та й економіку в цілому підняти, ми не будемо на жодний день», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що закон необхідно реалізовувати якнайшвидше.

Така ж думка й у керівництва будівельних компаній, сказав прем`єр-міністр. «Закон якнайшвидше потрібно реалізувати. Його реалізація ще залежить від ухвалення цілого ряду нормативних документів урядом», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з цим, як пояснив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Ігор ЛИСОВ, Законом «Про регулювання містобудівної діяльності» громадське обговорення передбачене на етапі розробки генеральних планів населених пунктів. А порядок проведення громадських слухань визначає Кабінет міністрів. Для внесення змін до генплану Києва необхідний дозвіл Кабінету міністрів, а міст районного значення – обласних рад.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, ухвалено Верховною Радою 13 січня ц.р. В уряді стверджують, що закон значно спростить і вдосконалить всі етапи містобудівної діяльності та зробить будівництво дешевшим мінімум на третину.