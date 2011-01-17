Нові комунальні тарифи є несвоєчасними і необґрунтованими - Омельченко

Колишній Київський міський голова, екс-голова КМДА Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО заявляє, що нові тарифи на житлово-комунальні послуги у столиці є непродуманими, несвоєчасними та необґрунтованими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української партії "Єдність", про це О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, відповідаючи на запитання киян з приводу чергового підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

“Такі рішення необхідно приймати виважено, проводячи консультації з профспілками, а ще краще, з киянами”, - зазначив екс-мер Києва.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО порадив керівництву КМДА вивчити досвід встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги періоду десятирічної давнини та застосовувати його сьогодні.