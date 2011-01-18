У Києві житло на вторинному ринку подешевшало на 8% – до 2170 дол./кв.

Вартість житла на вторинному ринку Києва в 2010 році знизилася на 8% – до 2170 дол./кв. м.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості мережі агентств нерухомості Real Druzi, переданому УНІАН.

Згідно з аналізом, протягом усього року заявлені вартості житла плавно знижувалися, за винятком другого кварталу, коли спостерігалося їх підвищення.

При цьому за рік найбільш істотне зниження середніх заявлених вартостей було зафіксоване по Дніпровському і Шевченківському районах, незначне підвищення середньої заявленої вартості квадратного метра було зазначено в Голосіївському районі.

Найменше за рік знизилася середня заявлена вартість однокімнатних квартир – на 7%, по дво- і трикімнатних квартирах зниження цього показника склало 9% і 10% відповідно.

За даними компанії, у структурі пропозиції квартир у 2010 році відбулися деякі зміни. Зокрема, кількість пропозицій за рік зросла на 64%. До кінця року сумарне збільшення частки однокімнатних квартир на ринку склало 4%, порівняно з початком року. Разом з тим, частка двокімнатних квартир на ринку за цей період знизилася на 2%. Таким чином, наприкінці грудня однокімнатні квартири становили 30% у пропозиції, двокімнатні – 35%.

Фахівці Real Druzi зазначають, що минулого року попит мали квартири в ціновому діапазоні 50-75 тис. дол. (частка заявок протягом року становила 22-24%), а частка операцій з ними за підсумками року склала понад 60%. На другому місці в структурі попиту був ціновий діапазон 75-100 тис. дол. (19-21%), на третьому – 100-150 тис. дол. (18-21%).

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 45 тис. об`єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.