«Київміськбуд» цього року планує ввести в експлуатацію 160 тис. кв. м житла

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» цього року планує ввести в експлуатацію в Києві 7 житлових будинків загальною площею 160,9 тис. кв.м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, цього року холдинг планує ввести в експлуатацію 4 житлових будинки на 542 квартири за програмою доступного житла (50/50) і два дитячі садки в шостому мікрорайоні житлового масиву «Осокорки» на 200 місць і в другому мікрорайоні житлового масиву «Позняки» на 260 місць.

За словами президента «Київміськбуду» Михайла ГОЛИЦІ, завдяки виділенню в 2011 році з міського бюджету коштів у розмірі 183 млн. грн. на програму доступного житла (зокрема 75 млн. грн. виділяється «Київміськбуду» і 30 млн. грн. – КП «Житлоінвестбуд-УКБ»), буде можливість побудувати 1 700 квартир і забезпечити здешевлення вартості житла для черговиків квартирного обліку до 4 тис. грн. за 1 квадратний метр.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.