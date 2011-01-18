Експерти прогнозують в ц.р. зниження цін на житло в Києві на рівні 2010 року

Експерти прогнозують у поточному році зниження цін на житло в Києві на рівні 2010 року.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості мережі агентств нерухомості Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

За оцінками фахівців компанії, ситуація на вторинному ринку нерухомості буде нагадувати 2010 рік.

«В економ-класі заявлені ціни продовжать плавне зниження. Виняток складуть нове вторинне житло і будинки, які знаходяться на популярних масивах», - йдеться в огляді.

Фахівці компанії вважають, що кількість угод купівлі-продажу житла виросте в порівнянні з 2010 роком, чому посприяє збереження розміру торгу, який у минулому році міг становити 20% від первинної вартості.

За оцінками експертів, на кількості угод деяким чином можуть також позначитися анонсовані низкою великих банків іпотечні програми з більш привабливими умовами. Показовими в цьому плані будуть другий і третій квартали.

Істотних змін в структурі попиту і структурі пропозиції фахівці компанії не очікують.

Як повідомляв УНІАН, вартість житла на вторинному ринку Києва в 2010 році знизилася на 8% - до 2170 дол./кв. м.