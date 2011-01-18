У Криму порушено справу за фактом приватизації берегозміцнювальних споруд на 1 млн. грн.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконної приватизації в 2008 році в Алупці берегозміцнювальних споруд вартістю майже 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба наглядового відомства.

У прес-службі нагадали, що Вищий адміністративний суд України восени 2010 року скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які визнали право власності на буни за комерсантами, які купили санаторій «Південний Урал» .

Наглядове відомство, угледівши ознаки злочину, порушило справу за статтями «посадова фальсифікація» й «зловживання владою або службовим становищем» стосовно екс-керівників двох комерційних структур.

«Їм інкримінується зловживання службовим становищем і внесення недостовірних відомостей у документи, на підставі яких за ТОВ було зареєстровано право власності на берегозміцнювальні споруди, що згідно із законом не підлягають приватизації і належать Автономній Республіці Крим», - йдеться в прес-релізі.

Ведеться слідство.

