Середня вартість оренди квартир у Києві в 2010р. зросла на 3%

Середня вартість оренди квартир у Києві в 2010 році виросла на 3% в порівнянні з 2009 роком - до 877 дол./місяць.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості мережі агентств нерухомості Real Druzi, переданому УНІАН.

Відповідно до огляду, за рік заявлена середня ставка по квартирах економ-класу знизилася на 1,27%, по квартирах бізнес-класу - залишилася незмінною (+0,07%), по квартирах преміум-класу - знизилася на 2,69%.

Фахівці компанії відзначили, що рівні торгу за класами житла впродовж року були досить різними. Зокрема, в економ-класі протягом року розмір торгу знаходився у діапазоні 0-15% (мінімум був характерний для липня-серпня), в бізнес-класі - 10-30% (максимум був характерний для грудня), в преміум-класі - 15-40% (протягом усього року).

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової та комерційної нерухомості.