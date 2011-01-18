Забудовники, які продаватимуть житло дорожче 8 тис. грн., не матимуть держпідтримки - Азаров

Забудовники, які продаватимуть житло за ціною вище 8 тис. грн. за квадратний метр, не матимуть державної підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на брифінгу.

«Ті, хто продаватиме по 12-16 тисяч, хай продають, але хай пам'ятають, що ніякої підтримки від держави при цьому не отримають, ніяких гарантій не отримають», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що соціальне житло, яке продаватиметься в Києві за ціною 4 тис. грн. за квадратний метр, буде розраховано для працівників бюджетної сфери, зокрема для вчителів і лікарів. При цьому прем'єр зазначив, що для купівлі житла буде розроблено програму довгострокового кредитування.

М.АЗАРОВ ще раз зазначив, що ціна на житло не опуститися нижче 8 тис. грн. за квадратний метр. Проте, на його думку, це стимулюватиме пожвавлення на будівельному ринку.

Як повідомляв УНІАН, Верховною Радою 13 січня було прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом. В уряді стверджують, що закон значно спрощує й удосконалить усі етапи містобудівної діяльності й здешевить будівництво мінімум на третину.

