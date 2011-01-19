Для вирішення проблеми самозахоплень треба розглядати кожен випадок - Меджліс

Перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу, депутат кримського парламенту Рефат ЧУБАРОВ вважає, що для вирішення питання самовільного захоплення землі громадянами України різних національностей увага влади і громадськості Криму має бути акцентована на необхідності відкритого і чесного діалогу щодо всіх проблемних ситуацій.

«Для цього ми знову пропонуємо розглянути за робочими столами і в кабінетах влади спільно з представниками громадськості й посадовцями місцевих рад, за участю ЗМІ, ситуацію за кожним масивом ініціативного облаштування, а прийняті рішення негайно доводити до відома громадськості», - говориться в коментарі Р.ЧУБАРОВА, текст якого передано УНІАН прес-службою Меджлісу.

Він заявив, що в попередні два-три роки робочими комісіями різного рівня - починаючи від Кабінету міністрів України і закінчуючи сільськими радами, напрацьовано конкретні пропозиції, реалізація яких дозволить розв’язати ситуацію, що склалася, в земельній сфері.

Р.ЧУБАРОВ відзначив, що також слід вказати причини, що спонукають людей самовільно захоплювати землі для облаштування своїх сімей.

«На наше переконання, ці причини очевидні й відомі кожному - самоправство чиновників і тотальна корупція в органах влади, що розпоряджаються землею. При цьому, посадовці у владі, одночасно з непокорою рішенням судів, тобто скоюючи очевидний злочин, настільки ж відкрито ігнорують доручення Президента України, зафіксовані у відповідних указах», - сказав заступник голови Меджлісу.

Р.ЧУБАРОВ також повідомив, що лідер Меджлісу, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ викладе свою позицію з цієї теми після повернення з Туреччини, де він перебуває з візитом у складі парламентської делегації на чолі зі спікером Володимиром ЛИТВИНОМ.

Як повідомляв УНІАН, голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ звернувся з відкритим листом до М.ДЖЕМІЛЄВА, в якому просить його переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки самозахоплення заважають соціально-економічному розвитку регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної згоди.

М.ДЖЕМІЛЄВ раніше стверджував, що самозахоплення кримських татар становлять близько 17% від загальної кількості самовільно зайнятої землі в регіоні.