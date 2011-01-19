Містобудівна рада Києва зняла з обговорення будівництво посольства Індії

Архітектурно-містобудівна рада Києва зняла з обговорення містобудівне обгрунтування будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу будинків і споруд посольства Республіки Індії в Україні по вул. Віктора Забіли, 4 в Голосіївському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Містобудівної ради.

Проект розроблено ЧАТ «Черкасицивільпромпроект» і архітектурною майстернею «Раден» на замовлення посольства Республіки Індія в Україні.

За словами архітектора проекту, ділянка під забудову розташована в мікрорайоні «Демєєвський», площа земельної ділянки - 0,52 га.

Проект передбачає будівництво посольського комплексу, що складається з приміщень посольства з багатофункціональним залом, візовим відділом і житловою частиною на 18 квартир, з яких 3 однокімнатних, 8 трикімнатних і 5 чотирикімнатних.

Під час обговорення проекту головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК відзначив, що через те, що проект виконано двома проектними групами, містобудівне обгрунтування і функціональне призначення території не пов'язані між собою. Він зняв проект з розгляду, рекомендував доопрацювати його і представити на розгляд Містобудівної ради.

