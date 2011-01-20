У Києві викрито шахрайство з квартирами на суму понад 10 млн. грн.

У Києві викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які, у порушення укладеного з райдержадміністрацією (замовник) інвестиційного договору на будівництво житлового будинку, не передали замовнику 12% квартир, а реалізували їх фізичним особам.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, внаслідок протиправних дій правопорушників державі завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.