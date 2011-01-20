Вартість житла в новобудовах Києва в 2010 році знизилася на 13%

Середня вартість квартир на первинному ринку житла Києва в 2010 році знизилася на 13% – до 12972 грн./кв. м.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Аналітики видання відзначили, що з березня 2010 року на первинному ринку нерухомості спостерігалася цінова стагнація, оскільки зміна середньої ціни пропозиції не перевищувала показник похибки (±2,4%).

У грудні щодо листопада 2010 року вартість житла економ-класу знизилася на 1% – до 9769 грн./кв.м; бізнес-класу – на 1,5%, до 14118 грн./кв.м; преміум-класу – на 2,5%, до 21538 грн./кв. м.

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у грудні становила 13% загального обсягу пропозиції. Середня ціна пропозицій «нових» квартир у новобудовах Києва на 19,6% нижча від середньозваженої ціни листопада і становить 10493 грн./кв. м.

За даними порталу, на грудень 2010 року на продаж пропонувалися квартири 58 операторами в 136 об'єктах. Більш як 50% (68 об'єктів) житла, що реалізовується на первинному ринку, заплановані до здачі в 2011 році, введені в експлуатацію в 2008-2010 рр. становлять 40% (55 новобудов), в 2012 році – 10% (13 об'єктів).

У четвертому кварталі 2010 року було введено в експлуатацію більш як 13 новобудов у Києві, а в більш ніж 11 новобудовах проводилися роботи із введення будинків в експлуатацію.

У четвертому кварталі 2010 року заявлене введення в експлуатацію перенесли в 29 об'єктах на 1-3 квартали, з них 14 об'єктів економ-класу, 11 – бізнесс-класу і 4 – преміум-класу.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснює ІАП «Столична нерухомість» щомісяця на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 136 об'єктів 58 компаній-операторів.

