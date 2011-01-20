Експерт: Середня ставка іпотеки на первинному ринку знизилася на 3,5 в.п. – до 19%

Середня ефективна ставка іпотечного кредитування придбання житла на первинному ринку Києва і Київського регіону в 2010 році знизилася на 3,5 процентного пункту – до трохи більше ніж 19% річних у гривні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив фінансовий аналітик компанії «Простобанк Консалтинг» Володимир ПАЮК.

За його словами, кількість банків, що видають іпотеку на придбання квартир на первинному ринку, зросла в 2,8 разу – з 3-4 банків на початок 2010 року до 13-14 банків на кінець року.

Станом на кінець минулого року, банки пропонували більш як 30 іпотечних програм для придбання житла на первинному ринку Києва.

В.ПАЮК зазначив, що минулого року з'явилися пропозиції з кредитування придбання житла на первинному ринку в цілому, крім програми по конкретних об'єктах, будівництво яких кредитували банки.

«Частина програм - під конкретні проекти, частина банків кредитує “первинку”, коли людина може сама вибрати собі житло», - додав він.

Фінансовий аналітик компанії уточнив, що середній термін кредитування становить 10 років, а первинний внесок – 40%.

За його даними, станом на 17 січня ц.р., середня ефективна ставка за іпотекою становить 19,16%.

