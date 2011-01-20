Експерт прогнозує зниження цього року ставок по житловій іпотеці до 17-18%

Фінансовий аналітик компанії «Простобанк Консалтинг» Володимир ПАЮК прогнозує зниження цього року ставок по житловій іпотеці на 1-2 відсоткових пункти - до 17-18%.

Про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.

«Зниження може становити 1-2 в/п до кінця року. Тому що на даний момент ставки за депозитами дуже сильно впали з початку минулого року. Але все-таки банки працюють на різниці, й знижувати ставки ще більше – не рентабельно. Один-два відсоткових пункти – це дуже оптимістичний прогноз», - вважає аналітик компанії.

В.ПАЮК уточнив, що зазначене зниження відсоткових ставок можна очіквати як на вторинному, так і на первинному ринку житла.

«Можливо, на первинному ринку за рахунок того, що збільшиться кількість банків, які видають іпотеку, ставка знизиться дещо більше», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, середня ефективна ставка іпотечного кредитування придбання житла на вторинному ринку Києва й Київського регіону в 2010 році знизилася на 7 відсоткових пунктів – до 19,5-20% річних у гривні. При цьому середня ефективна ставка іпотечного кредитування придбання житла на первинному ринку Києва й Київського регіону в 2010 році знизилася на 3,5 відсоткових пункти – до дещо більше 19% річних у гривні.

