Льовочкін: Врегулювання земельних відносин має вдарити по тіньових схемах продажу землі

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що врегулювання земельних відносин має вдарити по тіньових схемах продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи позицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в цих питаннях, С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що в реформуванні земельних відносин буде враховано, по-перше, право громадян мати власну землю, по-друге, забезпечення цільового використання землі, по-третє, ефективне використання земельних ресурсів.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, реформування земельних відносин має бути спрямоване на залучення інвестицій в Україну. Земля, яка використовується неефективно, зазначив він, вилучатиметься. Він сказав, що приватизація землі в Україні відбувається у тіньовий спосіб, зокрема через механізм оренди, при цьому “земля на обробляється”.

Глава Адміністрації відзначив, що надання радам права розпоряджатися землею не зменшило корупції. Як приклад він навів рішення Київради, за якими “зникли тисячі гектарів землі”, а винного немає.

С.ЛЬОВОЧКІН сказав, що враховуватиметься досвід США і Канади, відповідно до якого, при продажу землі потрібен дозвіл держави. За його словами, відповідні законопроекти будуть готові в найближчі тижні.