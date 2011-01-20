Середня ставка іпотеки на вторинному ринку знизилася на 7 в.п. – до 19,5% - експерт

Середня ефективна ставка іпотечного кредитування придбання житла на вторинному ринку Києва й Київського регіону в 2010 році знизилася на 7 відсоткових пунктів – до 19,5-20% річних у гривні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив фінансовий аналітик компанії «Простобанк Консалтинг» Володимир ПАЮК.

«Умови кредитування досить суттєво змінилися на вторинному ринку, ставка впала більш ніж на 7 в/п», - сказав він.

За словами В.ПАЮКА, кількість банків, що видають іпотеку на купівлю житла на вторинному ринку, минулого року зросла в чотири рази – до 24-25 банків, а кількість іпотечних програм збільшилася в шість разів – до більше 45 програм на кінець 2010 року.

Він уточнив, що іпотеку видають як великі банки з іноземним капіталом, так і середні й невеликі банки.

В.ПАЮК зазначив, що середній термін кредитування становить 10 років, а первинний внесок – від 50%.

За його даними, станом на 17 січня ц.р., середня ефективна ставка після по іпотеці становить 19,81%.

Аналітик компанії додав, що максимальна сума кредитування на кінець 2010 року становила 450-1,5 млн. грн. (середня максимальна сума – 900 тис. грн.).

