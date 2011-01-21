Представник Президента в Криму: самовільно захоплені землі мають звільнити всі...

На думку Постійного Представника Президента України в Криму Володимира ЯЦУБИ, самовільно захоплені ділянки землі мають звільнити всі, хто їх самовільно захопив, незалежно від національності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Постійного Представництва Президента України в АРК.

"Самовільно захоплені земельні ділянки потрібно звільняти. Не важливо, хто ти: кримський татарин, українець, росіянин. Все має бути згідно із законом. Голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ вчиняє правильно. По суті, він пропонує єдино вірний варіант - привести все у відповідність із законом. Це головна позиція, яку проголосив Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, ще будучи кандидатом, - дотримання законодавства. Хто порушує, той має нести відповідальність", - наголосив В.ЯЦУБА.

Що стосується проблеми кримськотатарських самозахоплень, то ,на думку В.ЯЦУБИ, вирішення цього питання можливе лише в діалозі органів влади Криму і лідерів кримських татар. "Те, що сьогодні діалог недостатній, це об`єктивно. Мені ще важко втручатися в цей складний конфлікт, який тягнеться десятиліттями. Але моя позиція - підтримати Василя Георгійовича ДЖАРТИ, тому що беззаконня має бути усунуто", - сказав В.ЯЦУБА і підтвердив, що розділяє позицію Ради міністрів АРК.

Кажучи про практичний механізм вирішення цієї проблеми, Представник Президента заявив, що органи влади автономії зобов`язані забезпечити житлом тих, хто має потребу, тих, хто пішов шляхом "самозахоплення" землі як на крайній захід.

"Ті, хто дійсно має потребу в землі, в житлі мають звернутися до нас, і ми разом з Радою міністрів повинні прослідкувати, щоб ці люди були забезпечені. Але ми ж знаємо, що за "самозахопленнями" стоять не тільки "безземельні". Кримчани знають, що це вже давно своєрідний "бізнес". Так що ж, влада мусить на це просто дивитися?", - сказав В.ЯЦУБА.

Постійний Представник Президента України в АРК нагадав про програму "Доступне житло", наголосивши, що її реалізація в Криму допомогла б зняти багато гострих питань. "Ця програма має на увазі дисконт в 30% за рахунок держави, - сказав В.ЯЦУБА, - а якщо ще місцева влада допоможе, взявши на республіканський бюджет ще 10-15% від вартості житла, плюс безплатне виділення землі, ми зможемо реально допомогти людям".

Як повідомляв УНІАН, прем`єр Криму звернувся з відкритим листом до лідера Меджлісу кримських татар Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, в якому просить переконати кримських татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки, на думку В.ДЖАРТИ, самозахоплення заважає соціально-економічному розвитку регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної згоди.

М.ДЖЕМІЛЄВ раніше стверджував, що самозахоплення кримських татар становлять лише близько 17% від загальної кількості самовільно зайнятої землі в регіоні.