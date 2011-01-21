В Україні обсяг субсидій на сплату за ЖКП зріс на 94 млн. грн.

У січні-грудні 2010 року жителям України були призначені субсидії на сплату за житлово-комунальні послуги (ЖКП) на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж за 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 189,6 млн. грн., у сільській – 47,8 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на сплату за ЖКП у січні-грудні 2010 року було призначено 1766,8 тис. сімей (78,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 1354 тис., у сільській – 412,8 тис. Порівняно з 2009 роком, кількість сімей, яким призначили субсидії, збільшилася на 517,6 тис., або на 41,4%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в грудні ц.р. збільшився, порівняно з груднем 2009 року, на 4,2% – до 163,1 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидій був у Закарпатській, Івано-Франківській і Рівненській областях (256,3-244,2 грн.), найменший – у Криму і Севастополі (75,3 і 77,1 грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році жителям України було призначено субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на суму 143,4 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.