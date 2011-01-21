У Києві вартість офісних приміщень в грудні зросла до 2052 дол./кв. м

У Києві в грудні 2010 року середня вартість офісних приміщень зросла на 0,74%, в порівнянні з листопадом 2010 року, – до 2052,42 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, у грудні попередніх договорів з покупки приміщень підписали менше, ніж у листопаді, а ось самих операцій з купівлі-продажу комерційних об`єктів було більше на 12,7%.

Найбільше зростання цін було зафіксоване в Голосіївському (+2,07%) і Дніпровському районах (+2,75%).

За даними компанії, середня вартість квадратного метра офісної нерухомості в центрі міста склала 6658 дол., в Голосіївському районі – 1504,33 дол., Дарницькому – 1100,33 дол., Деснянському – 1100,67 дол., Дніпровському – 1101,33 дол., Оболонському – 1850,33 дол., Печерському – 2406,33 дол., Подільському – 1688,33 дол., Святошинському – 1399 дол., Солом’янському – 1462 дол., Шевченківському – 2306 дол.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.