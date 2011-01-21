У Києві вартість торгових приміщень в грудні зросла до 2230 дол./кв. м

У Києві середня вартість торгових приміщень в грудні 2010 року зросла на 0,23%, в порівнянні з листопадом 2010 р., – до 2230,85 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (м. Київ).

Згідно з повідомленням, в грудні найбільше зросла вартість торгових приміщень у Голосіївському районі (на +1,39%), у решті районів коливання були в межах 1%.

За даними компанії, в грудні середня вартість продажу квадратного метра торгових приміщень в центрі міста склала 7534 дол., Голосіївському районі - 1570 дол., Дарницькому - 1078 дол., Деснянському - 1052,33 дол., Дніпровському - 1063,33 дол., Оболонському - 1911,67 дол., Печерському - 2781,33 дол., Подільському - 2117 дол., Святошинському - 1343 дол., Солом’янському - 1471,67 дол., Шевченківському - 2617 дол.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.