У Києві вартість оренди офісних приміщень в грудні знизилася до 21,24 дол./кв. м

У Києві середня вартість оренди офісних приміщень в грудні 2010 р. знизилася на 0,17%. в порівнянні з листопадом 2010 р., – до 21,24 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (м. Київ).

Згідно з повідомленням, найбільше ціни знизилася в Дніпровському районі (-3,96%), в Солом’янському (-3,90%) і в Шевченківському районі (-3,74%). Найбільше підвищення вартості оренди офісів зафіксоване в Дарницькому районі (+4,76%).

За даними компанії, в грудні 2010 р. середня вартість оренди 1 кв. м офісних приміщень в центрі міста склала 56 дол., Голосіївському районі – 18,33 дол., Дарницькому – 10 дол., Деснянському – 9,67 дол., Дніпровському - 10,33 дол., Оболонському – 17,67 дол., Печерському – 29,33 дол., Подільському – 26,33 дол., Святошинському – 16,67 дол., Солом’янському – 15,33 дол., Шевченківському – 24 дол.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.